В Ростове-на-Дону мужчина пообещал решить проблемы своего приятеля с законом за 450 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:39 2018-09-10T13:39:02+03:00

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В полицию Ростова-на-Дону обратился мужчина, который рассказал, что стал жертвой преступления. По словам ростовчанина, его обманул его знакомый. Обманутый горожанин сообщил, что у его семьи возникли проблемы в юридической сфере. Но приятель, узнавший об этом, пообещал решить все вопросы. Правда, не за бесплатно. За свои услуги он попросил 450 тысяч рублей. Потерпевший не задумываясь перевел деньги на карту своего знакомого. Однако после этого знакомый со связями будто бы испарился, перестав даже отвечать на телефонные звонки. Только через месяц горожанин понял: друг его обманул. Но таить обиду не стал - просто обратился в полицию.

Как рассказали в главном Управлении МВД России по региону, подозреваемого 26-летнего ростовчанина удалось задержать. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Интересно, что все похищенные деньги он уже успел потратить. Пока мужчина находится под подпиской о невыезде. Не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет за решеткой.