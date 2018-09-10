2018-09-10T13:39:02+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону мужчина пообещал решить проблемы своего приятеля с законом за 450 тысяч рублей

Однако получив деньги, человек со связями пропал
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Деньги приятель уже успел потратить.Деньги приятель уже успел потратить.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

В полицию Ростова-на-Дону обратился мужчина, который рассказал, что стал жертвой преступления. По словам ростовчанина, его обманул его знакомый. Обманутый горожанин сообщил, что у его семьи возникли проблемы в юридической сфере. Но приятель, узнавший об этом, пообещал решить все вопросы. Правда, не за бесплатно. За свои услуги он попросил 450 тысяч рублей. Потерпевший не задумываясь перевел деньги на карту своего знакомого. Однако после этого знакомый со связями будто бы испарился, перестав даже отвечать на телефонные звонки. Только через месяц горожанин понял: друг его обманул. Но таить обиду не стал - просто обратился в полицию.

Как рассказали в главном Управлении МВД России по региону, подозреваемого 26-летнего ростовчанина удалось задержать. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Интересно, что все похищенные деньги он уже успел потратить. Пока мужчина находится под подпиской о невыезде. Не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет за решеткой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» в Ростовской области открыл восемь новых салонов связи
Александр Ищенко: Состав донского парламента обновился более чем на половину
Есть ли жизнь после конкурсов красоты: Экс-«ВИА Гра» и «Мисс Россия» Татьяна Котова в гостях у «КП»!
В Ростове-на-Дону пассажира сняли с самолета за то, что занял чужое место
«ГИДРОАВИАСАЛОН-2018»: ЮФУ подписал важный договор о стратегическом сотрудничестве
Как распознать фальшивую купюру: в полиции Ростова-на-Дону рассказали о трех действенных способах
В Ростове-на-Дону пройдет чемпионат России по водно-моторному спорту
В Ростове-на-Дону на ближайшую рабочую неделю синоптики дождя не обещают
В Ростове-на-Дону новый асфальт не продержался и десяти дней
Явка на выборах в Законодательное собрание Ростовской области: голосовать пришли более трети жителей региона
Станислав Черчесов о Ростове-на-Дону: "Здесь великолепный стадион"
Баста показал фотографию своего отца в молодости
Чемпионат России по водно-моторному спорту 2018 состоится в Ростове-на-Дону 15 сентября
Соцсети: в Ростове-на-Дону детскую площадку затопило фекалиями
Явка на выборах в Законодательное собрание Ростовской области на полдень 9 сентября 2018
Отключения света в Ростове-на-Дону с 10 по 14 сентября 2018: кто останется без электричества
Гандболистки "Ростов-Дона" разгромили соперниц из Уфы