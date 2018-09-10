Долги по ЖКХ у ростовчан поднялись до 1,7 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 14:38 2018-09-10T14:39:21+03:00

Большая часть из этой суммы - за тепло

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Ростовские чиновники обсудили задолженность жилищных организаций за услуги ЖКХ. Таковая в целом по городу по состоянию на 1 августа составила 1 миллиард 732,5 миллиона рублей. Это без учета долгов за коммунальные ресурсы, использованные в целях содержания общедомового имущества.

Если конкретно, что ростовчане должны:

за тепловую энергию – 1 миллиард 52,4 миллиона;

за электричество – 435,9 миллиона;

за воду и водоотведение – 244,2 миллиона.

- Относительно аналогичного периода прошлого года наблюдается отрицательный темп прироста задолженности, составляющий 5,2%, - сообщает пресс-служба администрации города. - Согласно информации, предоставленной поставщиками коммунальных ресурсов, по состоянию на 1 августа в Арбитражном суде Ростовской области на рассмотрении находятся дела о взыскании задолженности на сумму 964,1 миллиона рублей.

По проблема не только в жильцах. Полиция и прокуратура также проверяют финансовую деятельность управляющих компаний, у которых наблюдается системный рост задолженности. В результате этой работы 46 жилищным организациям объявлены предостережения, 26 - вынесено представление об устранении выявленных нарушений, в отношении двух заведены уголовные дела.