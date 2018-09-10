2018-09-10T14:50:24+03:00
Происшествия

Водитель "ВАЗа" погиб, перевернувшись на дороге под Ростовом-на-Дону

ДТП произошло в Азовском районе
Илья БОГОМОЛОВ
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Днем, 9 сентября, в Азовском районе Ростовской области произошло ДТП. На дороге между хуторами Полтава-1 и Новополтавский перевернулся автомобиль ВАЗ-211540. По предварительным данным сотрудников полиции, 47-летний водитель машины разогнался и, не справившись с управлением, допустил опрокидывание легковушки.

В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия. По факту ДТП сотрудники автоинспекции проводят проверку.

Напомним, за день до этого в центре Ростова-на-Дону произошло громкое ДТП: после столкновения на перекрестке перевернулась иномарка Ssangyong. Пострадали двое человек из машины и еще один пешеход. Были задеты три припаркованных автомобиля.

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