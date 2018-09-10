В Таганроге прошел Всероссийский инженерный фестиваль

СЕГОДНЯ 15:17 2018-09-10T15:52:26+03:00

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В Таганроге состоялся Всероссийский инженерный фестиваль, участниками которого стали студенты из 22 регионов России. По такому случаю торжественная церемония открытия прошла на Октябрьской площади.

- В эти два сложных дня каждый из вас сможет показать свое профессиональное мастерство, волю к победе, умение быстро ориентироваться и решать сложные задачи, - обратилась к присутствующим врио ректора ЮФУ Инна Шевченко.

Так, на площадке Инженерно-технологической академии ЮФУ студентов и аспирантов инженерных специальностей ожидал мозговой штурм. В частности, им предложили для работы карту будущего. А еще здесь же возникли дискуссии вокруг киберзависимости, возможностей искусственного интеллекта, инженерных профессий в будущем и покорения космоса. В числе прочего в рамках фестиваля прошли соревнования по робототехнике, Школа предпринимательства, Форум «Молодые профессионалы» и Цифровое ГТО. А еще состоялся благотворительный забег «IT-Run», собранные средства от которого направили на поддержку молодых ученых и талантливых студентов.

По словам первого замминистра промышленности и энергетики региона Андрея Савельева, для участников этот фестиваль стал интересным и познавательным. А для промышленности труд инженера является определяющим, поскольку работа и развитие предприятий напрямую зависят от того, насколько грамотные и компетентные специалисты там работают.

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