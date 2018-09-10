Сотни мертвых рыб обнаружили посетители в зоопарке Ростова-на-Дону
Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии из Ростовского зоопарка. Бдительный посетитель снял, как в искусственном пруду учреждения в большом количестве плавают мертвые рыбы. Горожане в комментариях предположили, что водоем никто не чистит, и как следствие в нем массово гибнет живность. Некоторые грешат на посетителей зоопарка, которые кидают в воду хлеб и другие предметы.
- В этот период цветет водоросль, которая способствует процессам, влияющим на цвет водоема, - пояснили ситуацию сотрудники зоопарка. - В результате цветения часть рыбы гибнет, но это нормальный процесс. Наше озеро не единственное, где это происходит. Погибшая рыба убирается работниками учреждения.
Ранее, комментируя похожий случай в Ростовской области, донские ветеринары поясняли, что из-за жары и начала массового скопления сине-зеленых водорослей уровень воды в водоеме может упасть, что вызывает нарушение газового режима в воде, в том числе и недостаток кислорода. Погибшая рыба могла просто задохнуться.