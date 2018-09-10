Сотни мертвых рыб обнаружили посетители в зоопарке Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 15:28 2018-09-10T15:35:17+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии из Ростовского зоопарка. Бдительный посетитель снял, как в искусственном пруду учреждения в большом количестве плавают мертвые рыбы. Горожане в комментариях предположили, что водоем никто не чистит, и как следствие в нем массово гибнет живность. Некоторые грешат на посетителей зоопарка, которые кидают в воду хлеб и другие предметы.

- В этот период цветет водоросль, которая способствует процессам, влияющим на цвет водоема, - пояснили ситуацию сотрудники зоопарка. - В результате цветения часть рыбы гибнет, но это нормальный процесс. Наше озеро не единственное, где это происходит. Погибшая рыба убирается работниками учреждения.

Ранее, комментируя похожий случай в Ростовской области, донские ветеринары поясняли, что из-за жары и начала массового скопления сине-зеленых водорослей уровень воды в водоеме может упасть, что вызывает нарушение газового режима в воде, в том числе и недостаток кислорода. Погибшая рыба могла просто задохнуться.