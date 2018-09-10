2018-09-10T15:53:14+03:00
Общество

В ростовской сауне полицейские накрыли притон с проститутками

Администратор регулярно пускал на территорию жриц любви
ГОШЕВ Игорь
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Организатора притона задержали полицейские.Организатора притона задержали полицейские.Фото: Николай КРИВИЧ
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В Ростове-на-Дону полицейские накрыли притон с проститутками. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, оказалось, что помещение для занятия проституцией систематически предоставлялось в одной из городских саун. Предоставлял помещение для оказания интим услуг администратор заведения. Мужчину удалось задержать. Им оказался 43-летний житель Зерноградского района Дона.

В вдомстве добавили, что в отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Если дело дойдет до суда, а дончанина признают виновным, то ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных. К слову, максимальное наказание, предусмотренное законодательством по этой статье, составляет до пяти лет лишения свобод. Но мужчина может отделаться и штрафом в размере до полумиллиона рублей.

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