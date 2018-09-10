2018-09-10T16:28:44+03:00
Авто

"Кирпичи" на улице Обсерваторной досаждают водителям в Ростове-на-Дону

Из-за запрещающих знаков отъезжающие от гипермаркета становятся в пробку
Илья БОГОМОЛОВ
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Участок улицы, о котором идет речь.Участок улицы, о котором идет речь.Фото: Яндекс.Карты
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На сайте "Активный ростовчанин" автомобилист Евгений Фисенко предложил облегчить жизнь водителям, которые приезжают в гипермаркеты на улице Обсерваторной.

- Автомобилисты, которым нужно следовать в сторону Северного обхода, вынуждены двигаться почти до Орбитальной, чтобы совершить разворот. В часы пик на это порой уходит до 20 минут ожидания в пробке, - пишет автор инициативы.

Он предложил обустроить на Обсерваторной еще один разворот в сторону Северного обхода Ростова, но обозначил и более дешевый способ решения проблемы - снять знаки "кирпич" и "одностороннее движение" на дорогах с тыльной и торцевой сторон гипермаркета, расположенного в здании № 15. Тогда водители смогут выезжать на улицу Обсерваторную вблизи имеющегося разворота.

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