"Кирпичи" на улице Обсерваторной досаждают водителям в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 16:21 2018-09-10T16:28:44+03:00

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На сайте "Активный ростовчанин" автомобилист Евгений Фисенко предложил облегчить жизнь водителям, которые приезжают в гипермаркеты на улице Обсерваторной.

- Автомобилисты, которым нужно следовать в сторону Северного обхода, вынуждены двигаться почти до Орбитальной, чтобы совершить разворот. В часы пик на это порой уходит до 20 минут ожидания в пробке, - пишет автор инициативы.

Он предложил обустроить на Обсерваторной еще один разворот в сторону Северного обхода Ростова, но обозначил и более дешевый способ решения проблемы - снять знаки "кирпич" и "одностороннее движение" на дорогах с тыльной и торцевой сторон гипермаркета, расположенного в здании № 15. Тогда водители смогут выезжать на улицу Обсерваторную вблизи имеющегося разворота.