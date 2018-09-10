Стартовала продажа билетов на матч «Ростов» — «Уфа»

СЕГОДНЯ 16:42 2018-09-10T16:45:57+03:00

Попасть на стадион можно от 150 рублей

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В сети открыта онлайн-продажа билетов на футбольный матч «Ростов» — «Уфа». Тот самый, который донской клуб назвал последним на «Ростов-Арене», если подтвердятся опасения насчет концерта Басты.

Игра состоится в субботу, 22 сентября, в 19:00. Стоимость билетов начинается от 150 рублей.

Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

В пресс-службе ФК «Ростов» напомнили о нововведениях, которые действуют в новом спортивном сезоне:

— для детей младше 13 лет предусмотрен бесплатных вход на матчи «Ростова», если сопровождающий взрослый купит билет в кассах стадионов «Олимп-2» или «Ростов-Арена»;

— для пенсионеров действует 50-процентная скидка при предъявлении соответствующего удостоверения в кассе стадионов «Олимп-2» или «Ростов-Арена».

Билеты в кассах игровых площадок и в клубных фан-шопах начнут продавать позже.