Жители Ростова-на-Дону в день города смогут бесплатно проверить свое здоровье
В Ростове-на-Дону в день города, который будет широко отмечаться 15 сентября, медики проведут профилактическую акцию. Площадки здоровья откроются в парке «Левобережный» (консультируют сотрудники центра Здоровья городской поликлиники №10 и детской поликлиники №4), а также с правой стороны памятника адмиралу Ушакову. Желающие смогут бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С.
- Медработники города приглашают горожан проверить свое здоровье и принять участие профилактической акции «Новый Ростов - Здоровый Ростов», - говорят в администрации донской столицы, добавляя, что основная цель городской акции – привлечение внимания жителей к вопросам профилактики заболеваний и собственному здоровью.
Желающие смогут сдать кровь на экспресс-анализы и получить консультации профессионалов.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону