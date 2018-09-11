2018-09-11T09:20:33+03:00
Общество

Жители Ростова-на-Дону в день города смогут бесплатно проверить свое здоровье

Медики объявили профилактическую акцию
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону в день города, который будет широко отмечаться 15 сентября, медики проведут профилактическую акцию. Площадки здоровья откроются в парке «Левобережный» (консультируют сотрудники центра Здоровья городской поликлиники №10 и детской поликлиники №4), а также с правой стороны памятника адмиралу Ушакову. Желающие смогут бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С.

- Медработники города приглашают горожан проверить свое здоровье и принять участие профилактической акции «Новый Ростов - Здоровый Ростов», - говорят в администрации донской столицы, добавляя, что основная цель городской акции – привлечение внимания жителей к вопросам профилактики заболеваний и собственному здоровью.

Желающие смогут сдать кровь на экспресс-анализы и получить консультации профессионалов. Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

Желающие смогут сдать кровь на экспресс-анализы и получить консультации профессионалов.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

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