2018-09-11T09:36:27+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону электричка будет ходить по кольцу

Маршрут «закольцуют» с 17 сентября
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону электричка будет ходить по кольцу. Фото: пресс-служба мэрииВ Ростове-на-Дону электричка будет ходить по кольцу. Фото: пресс-служба мэрии
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В донской столице городскую электричку "закольцуют". По маршруту «Ростов - Первомайская - Западный - Ростов» она начнет ходить в будние дни уже с 17 сентября. Время отправления со станции Ростов в 07:22, а время прибытия сюда же - 08:22.

Как сообщает «Ростов-Транспорт», подробную информацию можно получить на пригородном вокзале, а также на сервисе «Яндекс.Расписание» (здесь актуальное время движения не только электричек, но и другого общественного транспорта, включая паромы) маршрут называется «Ростов-Главный (кольцо).

Напомним, в донской столице начали курсировать электрички с марта 2016 года. Движение пригородных поездов по внутригородским маршрутам выполняется по измененному и дополненному графику. Главная задача городских электричек - снять транспортную нагрузку на магистрали города в часы утренних и вечерних пробок.

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