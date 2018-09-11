В Ростовской области через два года могут заработать шесть ветропарков

СЕГОДНЯ 09:42 2018-09-11T09:50:18+03:00

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В Ростовской области к 2020 году могут заработать несколько ветропарков. Как сообщает региональное правительство, работа по производству первых стальных башен для ветроэнергетических установок уже стартовала. Проект «Ветропарки» оценивается почти в 70 млрд рублей. Приоритетными для его локализации являются Каменский, Красносулинский районы, а также город Гуково.

Для реализации не имеющего аналогов в России выпуска башен для ветроэнергетики инвестор уже начал подготовку производственной площадки. Выполняются проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, закупается оборудование. Предполагается, что будет создано свыше 60 рабочих мест, а средняя заработная плата сотрудников составит 68 тысяч рублей.

В правительстве уверены, несмотря на то, что это новая отрасль, она обладает большим инвестиционным потенциалом, потому у Ростовской области есть все шансы стать крупнейшим российским регионом по производству ветровой электроэнергии.