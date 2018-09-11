«Ростелеком» организовал прямую трансляцию чемпионата России по тяжелой атлетике

СЕГОДНЯ 10:13 2018-09-11T10:13:02+03:00

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«Ростелеком» в Ростове-на-Дону обеспечил оптический канал связи для проведения прямой трансляции чемпионата России по тяжелой атлетике, который прошел с 4 по 9 сентября в КСК «Экспресс». Наблюдать за спортсменами в прямом эфире мог каждый желающий на официальном сайте Федерации тяжелой атлетики России.

Это был первый официальный старт после годичной дисквалификации российской федерации тяжелоатлетов. В соревнованиях приняли участие более 170 атлетов из 47 регионов страны. Ростовскую область на турнире представляли Тимур Орликов (до 69 кг), Кристина Соболь (до 53 кг) и Валерия Щербакова (до 63 кг). По итогам 6 дней состязаний определились кандидаты в сборную страны, которые представят Россию на чемпионате мира по тяжелой атлетике с 1 по 10 ноября в Ашхабаде.

Начальник Управления по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону Денис Браславский: «Нынешний чемпионат привлек особое внимание аудитории, поскольку впервые за 40 лет соревнования состоялись в Ростове. Именно поэтому мы благодарны «Ростелекому» за возможность широко транслировать событие».

Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Александр Грибков: «Мы стараемся быть там, где наш зритель, поэтому продолжаем создавать масштабную инфраструктуру для трансляции событий как регионального, так и федерального уровня. Для чемпионата по тяжелой атлетике мы организовали канал со скоростью 30Мбит/с со статическим IP адресом для трансляции по России и VPN подключение для иностранцев. Наши оптические линии связи создают видеоконтент в высоком качестве и с высокой надежностью».