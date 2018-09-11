Студенты ЮФУ отправились в Китай показать высокий уровень бизнес-проектов

СЕГОДНЯ 12:36 2018-09-11T12:36:49+03:00

Со 2 по 16 сентября 2018 год там проходит Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор

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В эти дни в городе Шэньчжэнь - одном из наиболее динамичных по экономическим показателям регионов Китая, проходит первый этап международного проекта под названием «Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор». Он реализуется Российским Союзом Молодежи, начиная с 2016-года, и направлен на развитие сферы молодежного предпринимательства нашей страны и КНР.

На это раз в состав российской делегации вошли и студенты Южного федерального университета. За две недели российским резидентам предстоит посетить в Китае лучшие предприятия, заводы, фабрики, молодежные инкубаторы и центры развития предпринимательства, где они смогут договориться о совместном сотрудничестве.

По словам президента Федерации молодежи Шэньчжэня Лан Тао, насыщенная программа поможет наладить коммуникации между инновационными площадками Ростова-на-Дону и Шэньчжэня, а также показать все преимущества создания совместных бизнес-проектов с китайскими партнерами.

Кроме того, у участников появится возможность расширить потенциальные каналы привлечения инвестиций и рынки сбыта.