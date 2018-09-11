2018-09-11T12:46:56+03:00
Общество

«Совсем недавно перестукивались через живот»: экс-супруг Ольги Бузовой отметил два месяца со дня рождения дочери

Третьей супругой футболиста стала красавица из Ростовской области, которая подарила ему ребенка
ГОШЕВ Игорь
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Футболист души не чает в крохе. Фото: Инстаграм Дмитрия Тарасова.Футболист души не чает в крохе. Фото: Инстаграм Дмитрия Тарасова.
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В социальных сетях поклонники накинулись на экс-супругапевицы и телеведущей Ольги Бузовой, который опубликовал в своем Инстаграм фото новорожденной дочери. В середине лета Дмитрий Тарасов во второй раз стал отцом. Его третья супруга Анастасия из города Сальск Ростовской области родила ему дочь.

- Никогда не думал, что буду придавать значение месяцам, но с нашей маленькой леди это оказалось возможным, - написал футболист московского «Локомотива». - Только недавно перестукивались с дочей через живот у любимой, а теперь она растет на наших глазах уже ровно два месяца. А дальше и слова не нужны.

Однако хейтеры обрушились уличили спортсмена, что «жизнь ради лайков» все же нравится ему самому. Хотя когда именно это и стало причиной его развода с известной телеведущей.

- А разве это не второй ребенок? - удивилась одна из поклонниц. - Такое чувство что пишет папа первенца.

Однако были и те, кто написал:

- Очень приятно смотреть, как папа любит свою дочку.Здоровья и счастья вашей дочке.

К слову, третья супруга футболиста тоже отметила годовщину рождения дочки, опубликовав совместное трогательное фото.

Мама с дочкой. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.

Мама с дочкой. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.

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