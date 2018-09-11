2018-09-11T12:57:40+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону полицейские нашли больше 70 нарушений у таксистов

Проверки продлятся до 16 сентября
Ольга ГОПАЛО
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Проверки таксистов продлятся до 16 сентября.Проверки таксистов продлятся до 16 сентября.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ростове-на-Дону госавтоинспекторы проверяют водителей такси. Об этом рассказали в региональном Управлении ГИБДД. Известно, что рейд стартовал в последние дни лета и продлится до 16 сентября. Только за десять дней операции полицейскими уже выявлено 71 правонарушение водителями данной категории. В частности, они ездили без полисов ОСАГО, с не пристегнутыми ремнями безопасности и небезопасно перевозили пассажиров. Все они подверглись административной ответственности. А у водителей, которые передвигались с незаконно установленными опознавательными приспособлениями, были конфискованы фонари «такси».

- Ежедневно на дороги Ростова-на-Дону выезжают большое количество автомобилей такси, но не все они работают легально, - добавили в ведомстве. - По официальным данным в регионе зарегистрировано 61 308 такси, а большая часть из них работает в донской столице. Кроме того, существуют и «водители-нелегалы», которые не имеют лицензии на право перевозки, но используют цветографические схемы и фонари такси.

В Управлении добавили, что автомобили не проходят предрейсовый технический осмотр, а сами водители - медицинский осмотр, многие из них не имеют необходимого опыта работы. Все эти факторы создают угрозу для других участников дорожного движения.

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