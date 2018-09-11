2018-09-11T13:54:50+03:00
Происшествия

Житель Новочеркасска через Интернет соблазнил девушку, а потом обманул на 420 тысяч рублей

Теперь он фигурант уголовного дела
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Стражи порядка вычислили обманщикаСтражи порядка вычислили обманщикаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Полиция сообщила о задержании жителя Новочеркасска, которого подозревают в мошенничестве. Заявление на него написала обманутая девушка. Она рассказала стражам порядка, что познакомилась с мужчиной через Интернет, после непродолжительных романтических отношений, он перешел к решительным действиям.

- Предложил девушке вместе собрать деньги и переехать жить в другой город, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - В течение двух недель доверчивая гражданка перевела на банковскую карту злоумышленника почти 120 тысяч рублей и отдала ему два дорогостоящих мобильных телефона стоимостью около 300 тысяч рублей.

Вскоре возлюбленный перестал выходить на связь. Подождав некоторое время, девушка поняла, что ее обманули. Стражам порядка удалось вычислить ее обидчика. Им оказался 39-летнего житель Новочеркасска, ранее судимый за кражу.

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