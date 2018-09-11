В Ростове-на-Дону к ноябрю дополнительно отремонтируют еще пять улиц

СЕГОДНЯ 14:07 2018-09-11T14:08:44+03:00

В Ростове-на-Дону к ноябрю отремонтируют еще пять улиц Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

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В донской столицы дополнительно приведут в порядок еще пять улиц. Как сообщает администрация города, это стало возможным благодаря экономии средств. По словам и.о. директора МКУ «ДИСОТИ» Дмитрия Васильева, речь идет о следующих объектах: улицы Свердловская (Кулагина – 1-я Круговая), Российская, Комбайностроителей, переулки Гвардейский (Текучева – Красноармейская), Беломорский (Казахская – Украинская), Днепровский (на участке Киргизская – поликлиника №4).

Аукцион на определение подрядной организации будет проведен 17 сентября, срок завершения - 1 ноября.

Напомним, ранее было известно о планах отремонтировать в нынешнем году 43 объекта, большая часть работ уже завершена. Пока дорожники трудятся на улицах Троллейбусная, 35-я Линия, 20-летия Октября, Зеленая, Нансена, 20-я улица, Шмидта, а также на проспектах Стачки и 40-лет Победы. Работы по данным объектам будут завершены до 1 октября.