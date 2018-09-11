В Ростове-на-Дону в новом центре для безнадзорных животных установили вольеры

СЕГОДНЯ 14:19 2018-09-11T14:20:41+03:00

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Как сообщила мэрия города, в центре безнадзорных животных, который находится на Волоколамской (землю под него выделили еще в рамках подготовки к ЧМ-2018), установили все вольеры для питомцев. На сегодняшний день в них находятся 200 животных.

- Все вольеры одинаковые: стены из металлических листов, деревянный пол, крыша, фасад из решетки, небольшое утепленное помещение внутри, - пояснили в мэрии донской столицы.

Что касается административного здания, то, на данный момент, ведутся подготовительные работы, одновременно идет обустройство карантинной зоны.

Напомним, принимают животных пока по–прежнему в ЦБЖ на Портовой, где есть карантинная зона, а также возможность проводить вакцинацию и стерилизацию. В настоящее время в Центре на Портовой находится 310 собак и 45 кошек, которые в ближайшее время будут перевезены на Волоколамскую.