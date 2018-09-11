В Ростовской области идут съемки фильма «По законом военного времени-3»

СЕГОДНЯ 14:32 2018-09-11T14:58:51+03:00

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В Ростовской области начались съемки фильма под рабочим названием «По законом военного времени-3». Это продолжение знаменитой исторической драмы. На данный момент съемки идут в Таганроге (по сценарию это Одесса), в связи с чем здесь даже перекрывали движение транспорта по улице Александровской.

Напомним, первые части военной драмы снял режиссер Максим Мехеда, а главные роли исполнили такие актеры, как Екатерина Климова, Евгений Воловенко, Максим Дрозд, Игорь Петрусенко и Александр Панкратов-Черный. Фильм об становлении следственного органа военной прокуратуры на территории Украины во времена нападения на страну немецко-фашистских захватчиков.

Предполагается, что зритель увидит продолжение исторической драмы в 2020 году.