2018-09-11T14:58:57+03:00
Общество

«Ноги надо подкачать»: поклонник рассказал «Мисс Россия» Татьяне Котовой как подкорректировать фигуру

Подписчик модели и певицы рассказал о том, как ей приблизиться к идеалу
ГОШЕВ Игорь
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Поклонник предложил Татьяне подкачать ноги. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Поклонник предложил Татьяне подкачать ноги. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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«Мисс Россия» Татьяна Котова считается одной из самых красивых девушек на нашей эстраде. После того, как она закончила карьеру в популярном трио «ВИА Гра», красавица из Ростовской области занялась сольным творчеством, а заодно и моделингом. Ее Инстагарм пестрит фото, от которых просто невозможно оторвать глаз. Однако нашелся подписчик, который осмелился сказать: «До идеала осталось совсем чуть-чуть». И даже дал практические советы девушке, как довести свою фигуру до совершенства.

- Татьяна, безусловно, вы и сегодня не имеете конкуренток, и все еще являетесь самой красивой девушкой России! - написал он. - Но типичные недостатки, присущие русским женщинам, не обошли и Вас стороной. Это худые ноги и резкие скулы. Последние смотрятся хорошо и не портят вас, что большая редкость! А вот ноги надо довести до достаточного объема. Уделите максимум внимания объему квадрицепсов - мышц, задней части бедра и икрам. И всегда помните, что икры надо тренировать и стоя, и сидя. Благодаря последнему, вы тренируете нижнюю часть голени, а это камбаловидная мышца. Она придает икрам красивый и законченный вид, а так же защищает ахиллово сухожилие от травм, что для вас очень важно: вы же на сцене на каблуках, и велика вероятность повредить ногу. А так у вас будут сильные голени, готовые к нагрузкам.

Не известно, воспользуется ли этими советами красавица. Рекомендации поклонника она оставила без ответа.

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