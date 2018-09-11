2018-09-11T15:30:24+03:00
Общество

«А как же Коля?»: Поклонники подозревают, что у Виктории Лопыревой новый роман

Красавица опубликовала фото, на котором просто светится от счастья
ГОШЕВ Игорь
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В последнее время пару редко видят вместе.В последнее время пару редко видят вместе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Инстаграм Виктории Лопыревой разгораются нешуточные страсти. На днях «Мисс Россия-2003» и невеста Николая Баскова (о своей помолвке пара сообщила пару лет назад, но так и не узаконила отношения, - прим. авт.) опубликовала фото, на котором просто светится от счастья.

- И однажды в твоей жизни появится новое имя, которое превратит все предыдущее в пыль... - процитировала она строки из романа Федора Достоевский «Игрок».

lopyrevavikalopyrevavika
И однажды в твоей жизни появится новое имя, которое превратит все предыдущее в пыль... V #Достоевский #игрок
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На это одна из подписчиц написала: «Хотела бы я найти такое имя». А еще один предположил: «Предвкушение любви дарит красоту и загадочность». После чего от поклонников пары тут же посыпались вопросы: «А с Колей что?», «С Басковым рассталась что ли?».

Однако эти вопросы красавица оставила без ответа. Слухи о новом возможном романе ростовской блондинки подогревает еще и тот факт, что пару в последнее время не видят вместе, а поздравлением в День рождения Виктории от тенора стал пост в Инстаграм.

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