2018-09-12T10:21:54+03:00
Общество

Под Ростовом пропал 52-летний мужчина

Родные и полиция просят о помощи
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Сергей Стасюкевич пропал еще 23 августа.Сергей Стасюкевич пропал еще 23 августа.Фото: ГУ МВД России по РО
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Полиция Ростовской области распространила официальное обращение к жителям донского региона с просьбой о помощи. В Азове пропал 52-летний Сергей Стасюкевич. Известно, что мужчина вышел из дома еще 23 августа, после чего перестал выходить на связь. Родные пытались найти его самостоятельно, а затем обратились за помощью в правоохранительные органы.

- Приметы Сергея Станиславовича: на вид 55 лет, рост 186 см, среднего телосложения, глаза зеленые, волосы волнистые с сединой, - говорится в официальном сообщении полиции. - В день исчезновения был одет: в белую рубашку, черные брюки и туфли.

ВНИМАНИЕ!

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (863) 4-27-14-20, 4-27-7-13-20, 4-27-7-14-94 , 8-988-515-99-94 или 02.

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