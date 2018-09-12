В Ростовской области восстановят крыши домов, которые пострадали во время непогоды

СЕГОДНЯ 10:47 2018-09-12T10:47:47+03:00

В Целинском районе восстановят крыши домов, которые пострадали во время непогоды. Фото: "КП" Архив

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Жителям Целинского района, чьи дома пострадали во время непогоды, помогут деньгами. Как сообщает региональное правительство, по распоряжению губернатора Василия Голубева 330 тысяч рублей из резервного фонда получит администрация Ольшанского сельского поселения Целинского района.

- Эти средства в виде единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч на человека выделены жителям хутора Пушкина, чьи домовладения пострадали в результате чрезвычайной ситуации, - пояснили в правительстве, добавляя, что во время непогоды пострадали крыши, заборы и деревья.