2018-09-12T11:17:03+03:00
Общество

12 сентября два ростовских троллейбуса поедут "по кольцу"

Изменения в движении запланированы только на один день
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Ростовский городской транспорт".Фото из группы ВК "Ростовский городской транспорт".
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Сегодня, 12 сентября, ростовские троллейбусы маршрутов № 2 «35-я Линия – Главный ЖД вокзал» и № 22 «Александровка – Главный ЖД вокзал» работают по кольцевой схеме. Как сообщает паблик «Ростовский Городской Транспорт», в связи с переключением контактной сети на площади Карла Маркса они ездят по направлению в центр - по улице Красноармейской, а обратно – по Большой Садовой.

С завтрашнего дня, 13 сентября, оба маршрута будут постоянно двигаться по улице Большой Садовой. Также снова начнет работать троллейбус № 1.

Ранее сообщалось, что половину троллейбусного парка Ростова обновит Москва. У властей города уже есть договоренность со столицей России о том, что к концу года "белокаменная" передаст 14 единиц общественного транспорта.

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