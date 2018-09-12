Накануне Дня города тысячи жителей Ростова-на-Дону останутся без света

СЕГОДНЯ 11:52 2018-09-12T11:52:20+03:00

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В Ростове-на-Дону ожидаются отключения света. Известно, что электричества не будет в разных районах города. Сообщается, что отключения - плановые. Их цель не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет электричества

13 сентября с 09:00 до 17:00:

- просп. Стачки 199

- пер. Обский 81-117, 102-122; пер. Уральский 91-122/1, 104-130; пер. Ухтомский 71-135, 78-136; ул. Украинская 73-91, 54-72; пер. Хибинский 125.

- ул. Владикавказская 1-23, 2-28; ул. Красногвардейская 1-31, 2-32; ул. Бондаренко 16-22; ул. Волгоградская 1-23, 2-28; ул. Бондаренко 14, 14А, 14Б; ул. Текучёва 9-35, 18-66; ул. Муравьёва 2; ул. Булавина 1-11А; пер. Трудовой 2-10; пер. Артельный 5-9; пер. Громкий 1-11, 2-22; пер. Подсолнечный 1-9, ул. Балочная 12-34, 23-35.

13 сентября с 09:00 до 13:00:

- ул. Мопра 6, 6А, 28-70, 21-33; пл. Рабочая 19; просп. Стачки 30-82; ул. Тренева 2-32, 3.

13-14 сентября с 09:00 до 17:00:

- ул. Каменобродская 33-83, 10-90.

14 сентября с 09:00 до 17:00:

- ул. Благодатная 211, 253, 267, 269; пер. Доблестный 23, 24, 26; ул. Малиновского 15Ж, 52Е, 54Б, 58, 60; ул. 2-я Патриотическая 59; ул. Правовая 78.

- ул. Владикавказская 1-23, 2-28; ул. Красногвардейская 1-31, 2-32; ул. Бондаренко 16-22; ул. Волгоградская 1-23, 2-28; ул. Бондаренко 14, 14А, 14Б; ул. Текучeва 9-35, 18-66; ул. Муравьeва 2; ул. Булавина 1-11А; пер. Трудовой 2-10; пер. Артельный 5-9; пер. Громкий 1-11, 2-22; пер. Подсолнечный 1-9, ул. Балочная 12-34, 23-35 .

- ул. Лермонтовская 58А, 87, 89, 89А; пер. Соборный 62, 66А .

- ул. Комсомольская 26-44; ул. 33-я Линия 2-20, 1-17; 35-я Линия 2-14, 1-17.

14 сентября с 10:00 до 12:00:

- просп. Стачки 51-75; ул. Плеханова 1-19, 24-66, 1-19; ул. 1-я Краснодарская 1-9; ул. 2-я Краснодарская 1-21; ул. Ревкомовская 2-30, 1-31; ул. Свердловская 2-26, 13-47; ул. Международная 1-25, 2-24; ул. Кулагина 2-26, 9-11 .

14 сентября с 09:00 до 14:00:

- Поселок «Каменка», ул. Тракторная 36-48, 41-79; ул. Борисоглебская 58-72,75-93; ул. Иловайская 31-51, 36-64; ул. Шеболдаева 97, 97/2; пер. Технологический; пер. Экскаваторный; пер. Курильский.