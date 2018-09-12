2018-09-12T13:01:34+03:00
Общество

В Ростовской области мужчину приговорили к девяти годам колонии за 6 гр марихуаны

Мужчина признал вину частично
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Мужчину отправили в колонию на девять летМужчину отправили в колонию на девять летФото: Мила СТРИЖ
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В Неклиновском районе вынесли приговор 38-летнему жителю села Новобессергеневка, который обвинялся в торговле наркотиками.

Согласно официальной версии, в сентябре прошлого года мужчина, будучи дома, продал знакомому «травку» массой более 6 граммов за тысячу рублей. Впоследствии во время обыска у него нашли наркотическое средство растительного происхождения общей массой 35 граммов.

- Уголовное дело рассмотрено судом в общем порядке судебного разбирательства, так как подсудимый вину в предъявленном обвинении признал частично, - сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Суд признал его виновным. Ближайшие девять лет житель села Новобессергеневка будет находиться в исправительной колонии строгого режима.

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