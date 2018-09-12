2018-09-12T13:18:01+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону маршрутка сбила пешехода

Очевидцы сообщили об этом в социальных сетях
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Место аварии. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"Место аварии. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"
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Утром 12 сентября в Ростове-на-Дону произошла авария с участием общественного транспорта. Как сообщили очевидцы, в районе университета путей сообщения (площадь Ростовского стрелкового полка народного ополчения) маршрутка сбила пешехода.

Пока официального сообщения о ДТП не поступало, а в социальных сетях уже сделали свои выводы. Большинство считают, что виноват пострадавший пешеход, так как в том месте отсутствует зебра, зато большой поток транспорта.

- Сколько раз я наблюдал картину, как старые люди своими еле двигающимися ногами переходят дорогу в неположенном месте, - написали в комментариях. - Хотя до светофора около 20 метров пройтись... А водителю, который ее сшибет, потом терпеть разборы полетов.

- Что на кольце делал пешеход, - возмутился один из участников аварии. - Перепрыгнул через бетонные ограждения! Не злорадствую, просто интересно знать - как он дожил до такого возраста с такими мозгами.

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