В Ростовской области за неделю ОРВИ заболели восемь тысяч человек

СЕГОДНЯ 13:26 2018-09-12T13:26:57+03:00

Эпидемические пороги не превышены, но прививку лучше сделать уже сейчас. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Эпидемические пороги не превышены, но прививку лучше сделать уже сейчас

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В региональном Управлении Роспотребнадзор озвучили статистику по числу заболевших гриппом и ОРВИ на Дону. В частности, за последнюю неделю к медикам уже обратились почти восемь тысяч жителей Ростовской области с жалобами на высокую температуру, насморк, кошель и боль в горле. Это почти на 30 процентов ниже эпидемического порога. Однако число госпитализированных с диагнозом ОРВИ увеличилось на семь процентов, по сравнению с неделей ранее.

- В настоящие время отмечен сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями негриппозной этиологии, прежде всего среди детей. Это традиционно связано с возвращением с канинкул и отпусков, - добавили в ведомстве.

Известно, что сентябрь-октябрь - самое оптимальное время сделать прививку от гриппа. В Ростовскую область уже поступила партия вакцины. Привиты свыше 16 тысяч детей и почти восемь тысяч взрослых. В Управлении добавили, что прививка поможет защитить от осложнений, которыми так страшен грипп.