2018-09-12T13:35:25+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону закладчика наркотиков приговорили к десяти годам

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Первомайском районном суде вынесли приговор мужчине, который обвинялся в сбыте наркотиков, точнее - он был закладчиком.

- В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый с целью наживы осуществил закладки наркотического средства в тайники, - пояснили в прокуратуре Ростовской области. - Места закладок он фотографировал на сотовый телефон для последующей передачи сведений о месте нахождения наркотических средств лицам, желающим их приобрести.

Во время задержания у мужчины нашли восемь полимерных пакетов, в которых были наркотики. Они и стали главной уликой. Суд признал мужчину виновным. Ближайшие десять лет он будет находиться в колонии строгого режима.

Напомним, в Неклиновском районе местного жителя, который продал знакомому «травку» приговорили к девяти годам.

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