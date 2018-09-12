2018-09-12T15:14:05+03:00
Авто

На улице Фрунзе в Ростове-на-Дону организуют одностороннее движение

Мера стала необходима из-за перекрытия улицы Нансена
Илья БОГОМОЛОВ
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Схема ограничения и объезда.Схема ограничения и объезда.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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В Ростове-на-Дону идет ремонт северного и южного путепроводов по улице Нансена, которые ведут транспортные потоки над проспектом Нагибина. В связи с этим до 15 декабря ограничено движение машин по северной стороне улицы Нансена, по южной стороне оно полностью перекрыто. Как сообщили в Департаменте автодорог города, чтобы пропускная способность уличной сети от этого не страдала, с завтрашнего дня, 13 сентября, будет организовано одностороннее движение по улице Фрунзе - на участке от Буденновского проспекта до улицы Стадионной в западном направлении. На опубликованной чиновниками схеме показано, что этот участок будет использоваться, как объезд для тех, кто должен был двигаться по южной стороне Нансена.

Также сообщается, что в связи с прокладкой ливневой канализации у здания по адресу 2-я Краснодарская, 169Б с 15 сентября до 10 октября будет ограничено движение транспорта по улице Малиновского в створе дома № 3.

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