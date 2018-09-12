Главный коммунальщик Ростова-на-Дону может вернуться на свой пост

СЕГОДНЯ 17:32 2018-09-12T17:57:37+03:00

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Не исключено, что заместитель главы Администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ Владимир Сакеллариус может вернуться на свой пост. Об этом в среду, 12 сентября, на расширенной пресс-конференции журналистам сообщил сити-менеджер донской столицы Виталий Кушнарев. По его словам, решение об увольнении главного коммунальщика города было отменено судом.

- Он вернется на работу, - сообщил Виталий Васильевич.

Однако когда именно это произойдет пока не ясно. По словам Виталия Кушнарева, Владимир Ильич уже нашел новую работу. Поэтому, при желании, сроки будут зависеть от того, когда он закончит трудовые отношения с нынешним работодателем. А в администрации Сакеллариуса ждут уже завтра.

Напомним, чиновник был уволен уволен из-за утраты доверия. Скандал связан с его сыном. Увольнения через суд добилась прокуратура.