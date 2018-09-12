2018-09-12T17:42:39+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону свой пост покидает первый заместитель главы администрации города

Завтра у Александра Скрябина последний рабочий день
Ольга ГОПАЛО
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В администрации Ростова-на-Дону произошли кадровые изменения. Фото: мэрия Ростова-на-ДонуВ администрации Ростова-на-Дону произошли кадровые изменения. Фото: мэрия Ростова-на-Дону
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В Ростове-на-Дону будут искать кандидата на должность первого заместителя главы администрации донской столицы. Как рассказал журналистам сити-менеджер Виталий Кушнарев, эту должность покидает Александр Скрябин. В среду, 12 сентября, он написал заявление об увольнении. Причина - избрание его депутатом Законодательного собрания Ростовской области.

По словам Виталия Васильевича, завтра Скрябину предстоит последний рабочий день в старой должности. Глава города не исключает, что в ЗСРО его зам может возглавить Комитет по строительству, став заместителем председателя.

Напомним, еще в мае чиновники горадминистрации отчитались о своих доходах. Так согласно официальным документам пока еще первый заместитель главы горадминистрации Александр Скрябин отчитался о доходе в 3,9 млн рублей. У него есть в собственности большой дом (300 кв.м), три участка и гараж - правда, собственного автомобиля нет, зато имеется надувная моторная лодка. А вот его супруга привнесла в семейный бюджет еще три миллиона рублей.

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