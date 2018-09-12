2018-09-12T17:56:39+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону благоустройство парка «Осенний» начнется на сэкономленные деньги

В городе появится сквер «Северный», а реконструкция ждет парк «Собино»
Ольга ГОПАЛО
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Благоустройство и реконструкция ждут сразу несколько городских парков. Фото: ГОПАЛО Ольга.Благоустройство и реконструкция ждут сразу несколько городских парков. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В Ростове-на-Дону в ближайшее время начнутся работы по реконструкции, благоустройству и строительству сразу трех городских парков. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава администрации донской столицы Виталий Кушнарев. Известно, что работы будут выполнены в рамках приоритетного проекта «Формирование городской среды», который успешно реализуется на Дону.

В частности, в этом году реконструкция начнется в парке «Собино». По результатам рейтингового голосования, именно он занял первую строчку рейтинга в списке общественных территорий, которым, по мнению жителей, требуется благоустройство.

- Так же мы приступаем к строительству сквера «Северный» на улице Капустина, - добавил Виталий Васильевич.

Кроме того, градоначальник добавил, что на сэкономленные от тендеров деньги произойдет еще и благоустройство парка «Осенний». Он, к слову, был на третьей строчке рейтингового голосования по количеству голосов ростовчан.

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