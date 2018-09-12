В Ростове-на-Дону построят «летящий мост»

СЕГОДНЯ 18:20 2018-09-12T18:20:41+03:00

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В Ростове-на-Дону хотят построить летящий мост. Об этом журналистам сообщил глава администраии донской столицы Виталий Кушнарев. По его словам, мост свяжет новый парк «Левобережный» и парковку стадиона «Ростов-Арена», который был построен специально к Чемпионату мира по футболу-2018.

Необходимость такого проектного решения обусловлена тем, что многие горожане, которые приезжают в парк на прогулку, пользуются личными автомобилями. Машины они зачастую оставляют на большой парковке спортивного объекта, а после идут в парк. Для того, чтобы обеспечить безопасность пешеходов, и планируется построить новый мост. В настоящее время подготавливается проектно-сметная документация. По словам Виталия Васильевича, проект будет реализован в конце 2019 - начале 2020 года.

А пока в ближайшие выходные в Ростове-на-Дону пройдет огромное количество мероприятий, посвященных 269-летней годовщине образования Ростова-на-Дону. В новом парке для гостей приготовили множество интересных мероприятий.