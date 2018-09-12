В аэропорту Платов у пассажира нашли антикварное оружие

СЕГОДНЯ 18:23 2018-09-12T18:23:08+03:00

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В аэропорту Платов таможенники вынуждены были остановить пассажира, который прилетел рейсом из Бургаса. Он нарушил законодательство, умолчав об антикварном оружии в своей сумке.

- Гражданин России 1975 года рождения пронес в ручной клади по «зеленому коридору» два ножа – в ножнах и в тканевом чехле, - сообщила пресс-служба ведомства. - Оба предмета были направлены на экспертизу, в ходе которой выяснилось, что один из ножей является антикварным холодным оружием образца 1941 года – штык-нож к винтовкам и карабинам системы Маузера образца 1893/1916 года.

Второй нож относится к модели «Huntsman knife Hyper Beast», изготовлен по мотивам оружия из компьютерной игры «CS:GO». В соответствии с действующим законодательством оба ножа подлежали таможенному декларированию в письменной форме. В отношении мужчины возбуждено два дела об административном правонарушении.