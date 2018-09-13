СЕГОДНЯ 09:11 2018-09-13T09:16:46+03:00

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На Совете директоров Железнодорожного района Ростова-на-Дону, который прошел на территории одного из офисов АСО «Комстрой», рассказали о новом проекте ассоциации строительных организаций – ЖК «Днепровская роща», состоящий из двух 25-этажных домов.

- Это наш эксперимент в сфере «Эко». Комплекс примыкает к роще, которую мы планируем почистить и привести в порядок для безопасных и приятных прогулок. В роще можно будет организовать пикник, пробежку или даже мини-марафон, - рассказал председатель правления АСО «Комстрой» Станислав Цвиренко.

По его словам, входные группы, зоны отдыха, а также места общего пользования будут выдержаны в экостиле:

- Есть идеи по формированию правильной эко среды в комплексе. Это сортировка бытовых отходов, правильное отношение к природе, воспитание детей по этим принципам.

Презентация проекта прошла на территории ЖК «Екатерининский», другого проекта АСО «Комстрой». 5 из 11 домов уже построены и переданы в эксплуатацию. Все присутствующие смогли оценить размах строительства с крыши одного из сданных домов, откуда, к слову, открывается красивый панорамный вид на Дон. Стоит отметить, что на территории «Екатерининского» уже действуют парковая и мангальная зона, детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, оборудованная площадка для выгула собак со снарядами и диспенсерами с дог-пакетами, поле для мини-футбола и баскетбола.

По вечерам многие жители ЖК «Екатерининский» устраивают пикники на газоне площадью 1,5 тыс. кв. м. У консьержек хранятся кресла-груши, которые все желающие могут взять в бесплатную аренду.

В Ростове рассказали о новом жилом комплексе «Днепровская роща». Фото: АСО Комстрой. На правах рекламы

Замглавы администрации Ростова по экономике Дмитрий Чернышов отметил, что сейчас активно обсуждаются перспективы развития Ростова. Он предложил всем присутствующим принять активное участие в общественных слушаниях и доработке проекта Стратегии социально-экономического развития города до 2035 года. Присутствующими было отмечено, что сейчас взят курс на комплексные застройки районов.