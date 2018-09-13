Выделенную полосу для общественного транспорта на Нагибина отменили только в южном направлении

СЕГОДНЯ 11:49 2018-09-13T11:50:07+03:00

Пробка на Нагибина не прекращается с раннего утра до позднего вечера Фото: Александр ЛАГУТЕЕВ

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Чтобы разгрузить пробку, которая из-за ремонта путепровода на Нансена и газопровода на Ашхабадском парализовала Северный микрорайон Ростова-на-Дону, было принято два важных решения.

Во-первых, 13 сентября личному транспорту разрешили выезжать на выделенную полосу для движения общественного пассажирского транспорта по пр. Михаила Нагибина на участке от ул. Ленина до пл. Гагарина. Следует обратить внимание, что для личного транспорта открыта крайняя правая полоса ТОЛЬКО в южном направлении, то есть от площади Ленина до ЦГБ. В направлении Северного микрорайона правила не поменялись.

Во-вторых, организовано двустороннее движение по ул. Текучева на участке от пр. Соколова до пр. Чехова. Это означает, что с кольца ЦГБ теперь можно повернуть направо, в сторону Сельмаша. Но при этом запретили левый поворот проспекта Чехова на улицу Текучева.