СЕГОДНЯ 12:48 2018-09-13T12:48:16+03:00

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Ярмарка в Ростове-на-Дону 15 сентября 2018: покупателей ждут на Кировском. В этот день пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка, которая по традиции будет посвящена Дню города. Покупателей ждут с 07:00 до 15:00.

Известно что торговые ряды развернуться практически в самом центре донской столицы на проспекте Кировском - от улицы Малюгиной до Красноармейской. Как рассказали в региональном правительстве, здесь можно будет купить фрукты и овощи от донских производителей по доступным ценам. Кроме того, будет представлен большой ассортимент круп, хлебобулочных и мясных изделий, меда и других продуктов. Ожидается, что цены будут ниже рыночных на 10-15 процентов.

Напомним, в ближайшие выходные в Ростове-на-Дону будут праздновать 269-ю годовщину со дня образования. В эти дни запланированы интересные концерты, экскурсии и викторины, а также фейерверк.