СЕГОДНЯ 13:01 2018-09-13T13:01:04+03:00

В это время будут вестись работы по восстановлению троллейбусной контактной сети на площади Театральной. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Сразу несколько городских маршрутов в Ростове-на-Дону с 13 сентября 2018 года поменяют схему движения

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Изменение троллейбусных маршрутов в Ростове-на-Дону с 13 сентября 2018 года: как поедут. Об этом сообщили в городском Департаменте транспорта. Известно, с этого дня будут вестись работы по восстановлению троллейбусной сети на площади Театральной

Из-за чего троллейбусы №2 будут курсировать по схеме: ул. 35-я Линия – ул. Комсомольская – пл. К. Маркса – ул. Советская – ул. Б. Садовая – Приг. ЖДВ – ул. Б. Садовая – ул. Советская – пл. К. Маркса – ул. 19-я Линия – ул. Листопадова – ул. 35-я Линия.

Троллейбусы под номером один поедут от пр. Сельмаш – пр. Шолохова – ул. 20-я Линия – пл. К. Маркса – ул. Советская – ул. Б. Садовая – пл. Привокзальная до Гл. ЖДВ.

А троллейбусный маршрут № 22 стартует от Главного воказала на пл. Привокзальная – ул. Б. Садовая – ул. Советская – пл. К. Маркса – ул. 19-я Линия – ул. Сарьяна – пр. 40-летия Победы до пос. Александровка и обратно по пр. 40-летия Победы – ул. Сарьяна – ул. 35-я Линия – ул. Комсомольская – пл. Свободы – ул. Советская – ул. Б. Садовая – пл. Привокзальная – Гл. ЖДВ.

О времени окончания работ пока не сообщается.