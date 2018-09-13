2018-09-13T13:01:04+03:00
Общество

Изменение троллейбусных маршрутов в Ростове-на-Дону с 13 сентября 2018 года: как поедут

Сразу несколько городских маршрутов в Ростове-на-Дону с 13 сентября 2018 года поменяют схему движения
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
В это время будут вестись работы по восстановлению троллейбусной контактной сети на площади Театральной. Фото: администрация Ростова-на-Дону.В это время будут вестись работы по восстановлению троллейбусной контактной сети на площади Театральной. Фото: администрация Ростова-на-Дону.
Изменить размер текста:

Изменение троллейбусных маршрутов в Ростове-на-Дону с 13 сентября 2018 года: как поедут. Об этом сообщили в городском Департаменте транспорта. Известно, с этого дня будут вестись работы по восстановлению троллейбусной сети на площади Театральной

Из-за чего троллейбусы №2 будут курсировать по схеме: ул. 35-я Линия – ул. Комсомольская – пл. К. Маркса – ул. Советская – ул. Б. Садовая – Приг. ЖДВ – ул. Б. Садовая – ул. Советская – пл. К. Маркса – ул. 19-я Линия – ул. Листопадова – ул. 35-я Линия.

Троллейбусы под номером один поедут от пр. Сельмаш – пр. Шолохова – ул. 20-я Линия – пл. К. Маркса – ул. Советская – ул. Б. Садовая – пл. Привокзальная до Гл. ЖДВ.

А троллейбусный маршрут № 22 стартует от Главного воказала на пл. Привокзальная – ул. Б. Садовая – ул. Советская – пл. К. Маркса – ул. 19-я Линия – ул. Сарьяна – пр. 40-летия Победы до пос. Александровка и обратно по пр. 40-летия Победы – ул. Сарьяна – ул. 35-я Линия – ул. Комсомольская – пл. Свободы – ул. Советская – ул. Б. Садовая – пл. Привокзальная – Гл. ЖДВ.

О времени окончания работ пока не сообщается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону мужчина, отсидев в колонии за покушение, повторно напал с ножом на экс-возлюбленную
Житель Мясниковского района организовал в доме подпольное производство алкоголя с метанолом
Донских пенсионеров приглашают на «Поединок хоров»
Соцсети: в Ростове девочкам под наркотиками вызвали скорую
В Ростове-на-Дону горел цех по производству пластмассы
По 53 копейки от каждого: Ростовчане могут помочь 16-летней девочке победить рак
Под капотом и потолком: В Ростовскую область украинец на BMW пытался ввезти 22 тысячи контрабандных сигарет
Школьница из Ростовской области победила в международном конкурсе
Мощный коммунальный гейзер образовался в северной части Ростова-на-Дону
«Российская классика»: в Ростове-на-Дону дорогая иномарка ушла под землю
В Ростовской области студенты помогут российским предприятиям разработками
Ярмарка в Ростове-на-Дону 15 сентября 2018: покупателей ждут на Кировском
Выделенную полосу для общественного транспорта на Нагибина отменили только в южном направлении
«Будь на обложке «КП»: В Ростове-на-Дону «Комсомолка» поздравит ростовчан с Днем города
В Ростове рассказали о проекте нового жилого комплекса возле Днепровской рощи