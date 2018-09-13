В Ростовской области студенты помогут российским предприятиям разработками

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-13T14:00:58+03:00

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С 22 сентября по 17 октября в ДГТУ пройдет трехнедельный интенсив «Проекториум Garaж Lab: инжиниринг». В течение этого времени студенческим командам предстоит решить технологические кейсы от донских предприятий и опорного вуза.

Известно, что участвующие в программе заказчики заранее рассказывают про специфику своего производства и задачи, которые хотят решить с помощью проектных команд. Исходя из запроса составляют кейсы для участников. Затем формируются проектные команды. Их конечная цель - разработать на основе лучших предложенных идей полноценный прототип устройства, технологии или приспособления. В решении этих задач им помогут обучающие семинары и мастер-классы. Лучшие разработки будут не только поощрены, но и реализованы. Это первое на Юге России мероприятий подобного масштаба и формата.

По словам руководителя центра инновационно-технологического развития ДГТУ Владимира Колодкина, проекториум – это актуальный формат вовлечения активных и талантливых студентов в технологическую повестку донских предприятий.

КОНКРЕТНО

Заявки принимаются в промышленном коворкинге «Garaж» до 17 сентября.

Регистрация на сайте garazhlab.ru.