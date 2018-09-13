«Российская классика»: в Ростове-на-Дону дорогая иномарка ушла под землю
В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают ЧП, которое произошло на одной из городских улиц. Видео того, как дорогая иномарка провалилась под асфальт, появилось в городских пабликах.
- Ростовская классика. Очередная машина ушла под землю. На Ленина, во дворах, - написал автор ролика.
Под ним пошли пояснения о том, что дорожное происшествие случилось возле дома под номером 58. Как пояснил один из ростовчан: "напротив входа в гимназию".
По одной из версий, иномарка могла попасть колесом в открытый люк, по другой — там ремонтировали водопровод, а асфальт провалился. Так ли это, теперь предстоит выяснить специалистам. А горожане тем временем жалеют владельца машины. Некоторые пытаются пошутить:
- Мол, не ушла никуда машины, приуныла немного.
Но чаще народ интересуется: кто же теперь будет возмещать ущерб хозяину транспортного средства. Видео инциденто набрало уже более 12 тысяч просмотров.
На Ленина провалилась машина 13.9.2018 Ростов-на-Дону Главный.Ростов Главный в Instagram https://www.instagram.com/rostovnadonuvk/ Ростов Главный в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAESGLMFNfRT7TLdp2g Ростов Главный в ВК https://vk.com/rostovnadonu Чат Ростова https://t.me/rostovnadonuchat