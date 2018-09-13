2018-09-13T14:08:32+03:00
Общество

«Российская классика»: в Ростове-на-Дону дорогая иномарка ушла под землю

Видео ЧП появилось в социальных сетях
Ольга ГОПАЛО
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Видео ЧП появилось в социальных сетях. Фото: стоп-кадр с видео группа Вконтакте "Ростов-Главный".Видео ЧП появилось в социальных сетях. Фото: стоп-кадр с видео группа Вконтакте "Ростов-Главный".
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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают ЧП, которое произошло на одной из городских улиц. Видео того, как дорогая иномарка провалилась под асфальт, появилось в городских пабликах.

- Ростовская классика. Очередная машина ушла под землю. На Ленина, во дворах, - написал автор ролика.

Под ним пошли пояснения о том, что дорожное происшествие случилось возле дома под номером 58. Как пояснил один из ростовчан: "напротив входа в гимназию".

По одной из версий, иномарка могла попасть колесом в открытый люк, по другой — там ремонтировали водопровод, а асфальт провалился. Так ли это, теперь предстоит выяснить специалистам. А горожане тем временем жалеют владельца машины. Некоторые пытаются пошутить:

- Мол, не ушла никуда машины, приуныла немного.

Но чаще народ интересуется: кто же теперь будет возмещать ущерб хозяину транспортного средства. Видео инциденто набрало уже более 12 тысяч просмотров.

На Ленина провалилась машина 13.9.2018 Ростов-на-Дону Главный.Ростов Главный в Instagram https://www.instagram.com/rostovnadonuvk/ Ростов Главный в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAESGLMFNfRT7TLdp2g Ростов Главный в ВК https://vk.com/rostovnadonu Чат Ростова https://t.me/rostovnadonuchat

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