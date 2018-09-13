Мощный коммунальный гейзер образовался в северной части Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 14:21 2018-09-13T14:23:38+03:00

Стоп-кадр из видео Романа Кочеткова из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"

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Мощный коммунальный гейзер забил сегодня, 13 сентября, в Ростове на улице Тарновского-Терлецкого (микрорайон Каменка). Сильная струя воды вырвалась из-под земли в частном секторе и била в небо на высоту семи метров, поливая соседние гаражи. Очевидец снял "фонтан" на телефон и выложил видео в социальную сеть. В комментариях ростовчане возмущаются бесконечным порывам и сетуют, что им придется потом платить за "убежавшую" воду.

Фонтан на улице Тарновского-Терлецкого - 13.09.18.Это Ростов-на-Дону!

Коммунальщики уже работают на месте ЧП, восстановить трубопровод обещают к концу дня.

Напомним, что чемпионом по коммунальным гейзерам в Ростове является микрорайон Темерник. Там достаточно часто происходят порывы, в результате которых струя воды бьет на большую высоту, вызывая удивление горожан.