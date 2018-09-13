Школьница из Ростовской области победила в международном конкурсе

СЕГОДНЯ 14:27 2018-09-13T14:28:05+03:00

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Жительница Ростовской области выиграла в престижном международном конкурсе «Звезда. Эстель. Дети», участие в котором приняли две тысячи детей из России, Латвии, Армении, Республики Беларусь и Казахстана. Все они соревновались в семи номинациях - «Я художник!», «Я сказочник!», «Я президент!», «Я стилист!», «Я мастер!», «Я журналист!» и «Я герой!». И, как результат, только 70 ребят стали победителями в разных возрастных котегориях.

Известно, что только один из них из Ростовской области. Это 9-летняя Настя Семенова из Морозовска. Она победила в номинации «Я сказочник!». Донская школьница удивила судей трогательной сказкой, в которой раскрыла свой секрет быстрого засыпания. А в качестве главного приза девочка получила сказочные каникулы в Санкт-Петербурге. Там больше всего Насте запомнилось посещение «Эрмитажа».

- Я люблю рисовать, - рассказала она. - За год создала очень много рисунков и картин. Я рада, что этим летом многое из того, что написала, было представлено на персональных выставках в Морозовском краеведческом и Тацинском историко-краеведческом музеях