2018-09-13T16:54:11+03:00
Общество

Под капотом и потолком: В Ростовскую область украинец на BMW пытался ввезти 22 тысячи контрабандных сигарет

Нарушителя задержали на российско-украинской границе
Ольга ГОПАЛО
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Автомобиль был нашпигован товаром. Фото: ЮТУ.Автомобиль был нашпигован товаром. Фото: ЮТУ.
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В Ростовской области внимание таможенников привлек автомобиль, который направлялся на Дон с территории незалежной. Инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Новошахтинск». За рулем оказался житель Украины. Мужчина пояснил, что у него нет товаров подлежащих таможенному декларированию. Однако во время осмотра авто выяснилось, что его BMW был в буквальном смысле слова нашпигован пачками сигарет.

В общей сложности там оказалось 22 120 тысячи штук или больше тысячи пачек. Контрабанду водитель спрятал в нише переднего бампера, под обшивкой потолка, в приборной панели, под задним сиденьем, в багажном отделении, под половым ковриком и даже под капотом.

Мужчина пояснил, что купил сигареты на местном рынке. Кроме того, он знал об ограничениях на количество ввозимой табачной продукции, но все равно решил рискнуть. Теперь в отношении него возбуждено административное дело по статье «Сокрытие товаров от таможенного контроля способом, затрудняющим обнаружение товаров». Ему грозит конфискация товара и крупный денежный штраф.

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