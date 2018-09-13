Под капотом и потолком: В Ростовскую область украинец на BMW пытался ввезти 22 тысячи контрабандных сигарет

СЕГОДНЯ 15:15 2018-09-13T16:54:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области внимание таможенников привлек автомобиль, который направлялся на Дон с территории незалежной. Инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Новошахтинск». За рулем оказался житель Украины. Мужчина пояснил, что у него нет товаров подлежащих таможенному декларированию. Однако во время осмотра авто выяснилось, что его BMW был в буквальном смысле слова нашпигован пачками сигарет.

В общей сложности там оказалось 22 120 тысячи штук или больше тысячи пачек. Контрабанду водитель спрятал в нише переднего бампера, под обшивкой потолка, в приборной панели, под задним сиденьем, в багажном отделении, под половым ковриком и даже под капотом.

Мужчина пояснил, что купил сигареты на местном рынке. Кроме того, он знал об ограничениях на количество ввозимой табачной продукции, но все равно решил рискнуть. Теперь в отношении него возбуждено административное дело по статье «Сокрытие товаров от таможенного контроля способом, затрудняющим обнаружение товаров». Ему грозит конфискация товара и крупный денежный штраф.