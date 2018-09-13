2018-09-13T15:32:02+03:00
Общество

По 53 копейки от каждого: Ростовчане могут помочь 16-летней девочке победить рак

Чтобы продолжить лечение, нужно собрать 400 тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Чтобы продолжить лечение, нужно собрать 400 тысяч рублей. Фото: предоставлено благотворительным фондом.Чтобы продолжить лечение, нужно собрать 400 тысяч рублей. Фото: предоставлено благотворительным фондом.
Изменить размер текста:

Страшное ЧП произошло в жизни 16-летней Шахлои Рахматулло. В прошлом году девочка упала и сильно ушиблась. Через время у нее поднялась температура. После обследования выяснилось: у ребенка рак. Страшный диагноз «Саркома Юинга» подтвердили сразу в нескольких клиниках .

Как рассказали в ростовском Благотворительном Фонде «ДАРИНА», который собирает средства для девочки, Шахлои предстоит операция — для нее необходим дорогостоящий имплант поврежденного участка кости. Там же подсчитали, что если каждый ростовчанин пожертвует 53 копейки, то удастся собрать требуемые 600 тысяч рублей. Благодаря неравнодушным людям, уже есть треть необходимой суммы. Но этого, к сожалению, мало. Шахлои мечтает выздороветь и вернуться к полноценной жизни. И мы вместе можем помочь в исполнении этой мечты!

Родные рассказали, что девочка мечтает стать врачом. Она любит помогать людям и бездомным животным. А в свободное время вышивает, рисует и готовит, в том числе блюда таджикской кухни.

КОНКРЕТНО

Как помочь ребенку

Получатель : Фонд «ДАРИНА»

ИНН 6164990238 КПП 616201001

р/с 40703810700000001130

ОАО КБ «Центр-инвест»

г.Ростов-на-Дону

к/с 30101810100000000762

БИК 046015762

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Мясниковского района организовал в доме подпольное производство алкоголя с метанолом
Донских пенсионеров приглашают на «Поединок хоров»
Соцсети: в Ростове девочкам под наркотиками вызвали скорую
В Ростове-на-Дону горел цех по производству пластмассы
Под капотом и потолком: В Ростовскую область украинец на BMW пытался ввезти 22 тысячи контрабандных сигарет
Школьница из Ростовской области победила в международном конкурсе
Мощный коммунальный гейзер образовался в северной части Ростова-на-Дону
«Российская классика»: в Ростове-на-Дону дорогая иномарка ушла под землю
В Ростовской области студенты помогут российским предприятиям разработками
Изменение троллейбусных маршрутов в Ростове-на-Дону с 13 сентября 2018 года: как поедут
Ярмарка в Ростове-на-Дону 15 сентября 2018: покупателей ждут на Кировском
Выделенную полосу для общественного транспорта на Нагибина отменили только в южном направлении
«Будь на обложке «КП»: В Ростове-на-Дону «Комсомолка» поздравит ростовчан с Днем города
В Ростове рассказали о проекте нового жилого комплекса возле Днепровской рощи