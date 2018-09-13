По 53 копейки от каждого: Ростовчане могут помочь 16-летней девочке победить рак

СЕГОДНЯ 15:28 2018-09-13T15:32:02+03:00

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Страшное ЧП произошло в жизни 16-летней Шахлои Рахматулло. В прошлом году девочка упала и сильно ушиблась. Через время у нее поднялась температура. После обследования выяснилось: у ребенка рак. Страшный диагноз «Саркома Юинга» подтвердили сразу в нескольких клиниках .

Как рассказали в ростовском Благотворительном Фонде «ДАРИНА», который собирает средства для девочки, Шахлои предстоит операция — для нее необходим дорогостоящий имплант поврежденного участка кости. Там же подсчитали, что если каждый ростовчанин пожертвует 53 копейки, то удастся собрать требуемые 600 тысяч рублей. Благодаря неравнодушным людям, уже есть треть необходимой суммы. Но этого, к сожалению, мало. Шахлои мечтает выздороветь и вернуться к полноценной жизни. И мы вместе можем помочь в исполнении этой мечты!

Родные рассказали, что девочка мечтает стать врачом. Она любит помогать людям и бездомным животным. А в свободное время вышивает, рисует и готовит, в том числе блюда таджикской кухни.

КОНКРЕТНО

Как помочь ребенку

Получатель : Фонд «ДАРИНА»

ИНН 6164990238 КПП 616201001

р/с 40703810700000001130

ОАО КБ «Центр-инвест»

г.Ростов-на-Дону

к/с 30101810100000000762

БИК 046015762

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование.