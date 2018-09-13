2018-09-13T16:13:28+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону горел цех по производству пластмассы

Пожар тушили свыше 40 человек
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону горел цех по производству пластика.В Ростове-на-Дону горел цех по производству пластика.Фото: "КП" Архив
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В четверг, 13 сентября, в Ростове-на-Дону сотрудники службы спасения ликвидировали возгорание в Западном жилом районе, где рядом с заводом ГПЗ-10 загорелся цех по производству пластмассы.

- Сообщение о пожаре поступило в 11:09, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - В ликвидации ЧС принимали участие 42 человека, которые задействовали 11 единиц техники.

С огнем удалось справиться за полтора часа. Во время пожара никто не пострадал, причина возгорания выясняется.

Главное управление МЧС России по Ростовской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара надо звонить по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

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