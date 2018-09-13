2018-09-13T16:36:14+03:00
Общество

Соцсети: в Ростове девочкам под наркотиками вызвали скорую

Жители возмущены тем, что родители потеряли контроль над подростками
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону".Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону".
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В социальных сетях обсуждают снимки двух девочек, которые находились явно в состоянии опьянения. Как пояснила автор карточек, детей на лавочках она заметила в центре города — на пересечении Красноармейской и проспекта Ворошиловский.

- Люди, куда мы катимся?! Две девочки (лет 12-14) находились в сильнейшем наркотическом опьянении! Куда смотрят родители? Что же это происходит? Девочки, еле дойдя до лавочек, рухнули в бессознательном состоянии, - написала женщина. - Прохожие попытались привести их в чувство, но это было бесполезно!

Очевидцы, понимая опасность наркотиков, вынуждены были вызвать скорую помощь. Медики привели детей в чувства, после чего подростки просто сбежали.

Некоторые даже узнали этих двух девочек, якобы они регулярно просят деньги у прохожих на «проезд».

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