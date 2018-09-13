2018-09-13T16:55:58+03:00
Общество

Донских пенсионеров приглашают на «Поединок хоров»

Творческий конкурс приурочен 150-летию со дня рождения Максима Горького
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону пройдет самый настоящий «Поединок хоров». Он состоится уже 22 сентября в парке культуры и отдыха имени Максима Горького, а приурочен 150-летию со дня рождения знаменитого писателя. Конкурс будет состоять из нескольких этапов. В первом участники должны исполнить песню родного края или «визитную карточку» хора-ансамбля.

Во втором туре - одно из произведений советских композиторов, посвященных комсомолу, советскому спорту, освоению целины. Затем конкурсантам предложат выступить попарно в номинациях «Вокальные ансамбли» и «Хоровые коллективы».

- Победители отправятся в Сергиев Посад и будут представлять Ростовскую область на федеральном уровне, - говорят в региональном правительстве, добавляя, что к участию в конкурсе допускаются первые 20 коллективов, подавших заявки до 18 сентября.

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