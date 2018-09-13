Житель Мясниковского района организовал в доме подпольное производство алкоголя с метанолом

СЕГОДНЯ 17:08 2018-09-13T17:11:49+03:00

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Житель Мясниковского района оказался под следствием. Как сообщает региональный следком, его подозревают в незаконном обороте продукции, которая не отвечала требованиям безопасности. В собственном доме он разводил спирт, после чего продавал.

- По версии следствия, находясь по месту своего жительства, незаконно изготавливал, хранил в целях сбыта и сбывал потребителям под видом водки спиртосодержащую продукцию, - пояснили в СУ СК России по РО.

Во время обыска у него в доме нашли 200 литров уже готовой продукции, а также свыше двух тысяч литров спиртосодержащей.

Согласно заключению эксперта, изъятое не являлось водкой, а представляло собой жидкость, которая по органолептическим показателям и по физико-химическим показателям не соответствовала требованиям безопасности. В частности, была обнаружена токсичная микропримесь (метанол) в концентрациях, превышающих допустимую норму.