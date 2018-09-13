2018-09-13T17:23:37+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону мужчина, отсидев в колонии за покушение на экс-возлюбленную, повторно напал на нее с ножом

Женщина находится в больнице
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону задержан 47-летний местный жительВ Ростове-на-Дону задержан 47-летний местный житель
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В Ростове-на-Дону задержан 47-летний местный житель, в отношении которого уже возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в покушении на убийство бывшей возлюбленной.

- По версии следствия, утром 13 сентября подозреваемый, находясь у многоквартирного дома по улице Еременко, действуя на почве неприязненных отношений, подошел к ранее знакомой женщине и стал наносить удары ножом, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО.

В момент одного из ударов клинок ножа сломался, а мужчина, бросив оружие, ретировался. Это спасло жизнь несчастной, которую доставили в больницу.

Известно, что нападавший вышел из колонии в августе нынешнего года, где сидел за нападение на эту же 47-летнюю женщину.

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